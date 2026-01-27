Allerta arancione in tutta la provincia di Latina, mercoledì 28 scuole chiuse nell’area del Golfo di Gaeta

LATINA – La protezione civile regionale del Lazio ha emesso un’allerta arancione per la provincia di Latina e per tutto il Basso Lazio. Sono previste da stanotte e per la giornata di domani forti piogge, raffiche di vento fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte.

Tutti i comuni del Golfo di Gaeta e quelli costieri hanno deciso di disporre per la giornata di mercoledì 28 gennaio, in via precauzionale di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il provvedimento riguarda, al momento Minturno, Gaeta, Castelforte, Formia, Sabaudia, Fondi e Terracina. I Comuni hanno aperto i Coc, i centro operativi comunali.