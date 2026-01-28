Alloggi per il “Dopo di noi” nell’ex Albergo Pontino, Celentano e Tombolillo siglano gli accordi di cooperazione

LATINA – La sindaca di Latina Matilde Celentano e il sindaco di Pontinia Eligio Tombolillo hanno sottoscritto, questa mattina presso il Comune del capoluogo pontino, due accordi di cooperazione per “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”. Si tratta di 36 alloggi per il dopodinoi. Entrambi saranno realizzati a Pontinia con i fondi Pnrr per un importo complessivo di 1.430.000 euro, di cui 855mila euro per interventi strutturali, domotica e arredi e il restante importo per il programma a carattere socio-sanitario.

Presenti, al momento della doppia firma, anche Michele Nasso, assessore al Welfare del Comune di Latina, con la segretaria dell’assessorato Loredana Valenza, la dottoressa Flora Viola, responsabile dell’Ufficio di piano del distretto Lt2, e la dottoressa Francesca Pacilli, responsabile dei Servizi sociali di Pontinia.

“L’intesa – ha spiegato la prima cittadina di Latina – s’inserisce nell’ambito delle azioni che il distretto socio sanitario LT 2, di cui il Comune di Latina è capofila, ha messo in campo per la realizzazione di progettualità a valere sui fondi Pnrr che prevedono la realizzazione di alloggi da destinare all’abitare in housing di persone con disabilità nonché l’accompagnamento e l’attività formativa. Le firme di oggi, infatti, fanno seguito ad un accordo che come Comune di Latina abbiamo sottoscritto con Ater Latina per la realizzazione, nel capoluogo e precisamente in via Selene, di quattro unità abitative da destinare a 12 persone con disabilità che seguiranno programmi del ‘Dopo di noi’, finalizzati a percorsi di vita indipendente, il tutto sempre finanziato con fondi Pnrr”.

Il Comune di Pontinia, come stabilito con deliberazione del comitato dei sindaci del distretto socio-sanitario Lt2, del 9 dicembre 2025, ha messo a disposizione del distretto un edificio di sua proprietà, l’ex Albergo Pontino al centro della città, che grazie all’impiego dei fondi Pnrr sarà ristrutturato e all’interno dello stesso realizzati appartamenti per ospitare complessivamente, per entrambe le progettualità, 24 persone con disabilità.

“Gli accordi siglati oggi – ha precisato il sindaco Tombolillo – definiscono le modalità per la realizzazione degli interventi strutturali nonché per la domotica e gli arredi. Inoltre, il Comune di Pontinia, con fondi propri di bilancio, sta già effettuando i lavori di miglioramento sismico della struttura terminati i quali, dopo la firma di oggi, procederà ad appaltare i lavori per la realizzazione degli alloggi”.

“La localizzazione degli interventi per il ‘Dopo di noi’ in via Selene a Latina e in pieno centro a Pontinia hanno di fatto superato le criticità riscontrate per altri immobili, individuati in un primo momento, che avrebbero messo a rischio i finanziamenti”, ha evidenziato l’assessore Nasso, ringraziando il sindaco Celentano per la conduzione dell’intera operazione, il primo cittadino di Pontinia per la sua disponibilità e di nuovo il presidente di Ater Latina Enrico Dellapietà per la fattiva collaborazione in favore di utenti con fragilità.

“Adesso possiamo essere tutti orgogliosi di offrire alle nostre comunità, di Latina, Pontinia, Sermoneta, Sabaudia e Norma, alloggi per 36 persone con disabilità nell’ambito di percorsi di autonomia”, hanno concluso Celentano, Tombolillo e Nasso, le cui decisioni che hanno portato al risultato odierno sono state condivise in ambito distrettuale.