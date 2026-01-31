ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

31 gennaio

Angela Iantosca a Latina con il suo nuovo monologo “Disarmare”

Appuntamento alle 10 presso la Curia vescovile di Latina

LATINA – Angela Iantosca, giornalista e scrittrice, dopo il successo de “La Ventiduesima Donna”, monologo teatrale che continua il suo tour e che è un viaggio nei suoi nove libri, torna in scena con un nuovo lavoro, “Disarmare. Voce del Verbo Amare. Ovvero Spogliare l’Informazione delle Armi”, un testo che vuole sollecitare una riflessione sul giornalismo, sulle ‘S’ (Sesso, Sangue e Soldi, Sport, Salute e Share…) che troppo spesso sono la vera ispirazione per i giornalisti, sui titoli e la deontologia, sulla necessità di interrogarsi in merito alla direzione di un mestiere che rischia di far arretrare sulla battaglia dei diritti.

Il monologo, promosso da Settimana della Comunicazione e Associazione Comunicazione e Cultura Paoline ODV è in tour e approda oggi (31 gennaio) a Latina come primo appuntamento del 2026, alle 10 presso la Curia vescovile di Latina nell’ambito del Convegno della Pace.

L’evento è organizzato dalla Diocesi di Latina – Priverno – Terracina – Sezze Ufficio della Pastorale e proseguirà con un dibattito tematico sulla Pace.

 

 

