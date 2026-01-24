Aprilia, droga in casa pronta per lo spaccio: arrestati un uomo e una donna

Due persone sono state arrestate ad Aprilia dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un uomo di 38 anni e di una donna di 25 anni, entrambi residenti in città e già noti alle forze dell’ordine.

L’operazione è scattata nella serata di ieri, quando i militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto della criminalità comune e dello spaccio di droga, hanno notato l’uomo all’esterno della propria abitazione. Insospettiti dal comportamento, i carabinieri hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito.

Ricorrendone i presupposti, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione condivisa dai due indagati. Prima dell’inizio delle operazioni, la donna ha consegnato spontaneamente due involucri contenenti complessivamente circa 2,5 grammi di crack. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire un ulteriore grammo di cocaina e circa 26 grammi di crack, suddivisi in cinque involucri.

All’interno dell’abitazione è stata inoltre trovata e sequestrata una somma di denaro contante pari a circa 500 euro, in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Tutta la sostanza stupefacente sequestrata sarà sottoposta ad analisi di laboratorio qualitative e quantitative, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la donna è stata condotta presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, mentre l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.