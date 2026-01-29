Viola più volte la misura cautelare, 44enne arrestato ad Aprilia

APRILIA – Arrestato dai Carabinieri di Aprilia un 44 enne del posto, in aggravamento della misura restrittiva dell’obbligo di presentazione alla P.G a cui era sottoposto. L’uomo fu arrestato ad Aprilia ad agosto 2025, nel corso di un servizio finalizzato al contrato di reati in materia di stupefacenti trovato con la droga in concorso con altri 3 soggetti. Dopo le numerose violazioni è stato emesso un provvedimento restrittivo come da richiesta dei Carabinieri. Ora si trova agli arresti domiciliari