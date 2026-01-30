Atto intimidatorio nella notte ad Aprilia: fiamme ad un’attività di Via del Carroceto

APRILIA – Un atto intimidatorio è stato messo a segno nella notte ad Aprilia dove sconosciuti hanno incendiato la serranda di un’attività di autonoleggio in via Carroceto. Le fiamme hanno rapidamente raggiunto e avvolto completamente anche due vetture parcheggiate davanti l’attività. Completamente distrutte sono andate una Smart e una Mercedes. Sul posto per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area sono intervenuti i vigili del fuoco di Aprilia. La Polizia ha avviato le indagini e disposto l’acquisizione delle immagini delle telecamere della zona.