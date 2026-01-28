Buca sull’Appia, dieci auto ferme tra Latina e Cisterna. Allagamenti sulla Pontina

LATINA – Ci sono problemi sull’Appia nel tratto compreso tra Latina e Cisterna dove oltre dieci auto questa mattina hanno rotto le gomme a causa di una grossa buca che si trova nel territorio di Latina, ma a ridosso del confine tra i due Comuni. Sul posto sono intervenute per questo sia le pattuglie della polizia locale di Cisterna che quelle di Latina. Sul posto sta operando anche una squadra dell’Anas. A complicare le operazioni anche la pioggia battente.

Sempre a causa del maltempo, in Via Conca a Prato Cesarino, un tir è uscito di strada. Sul posto la polizia locale di Cisterna.

Difficoltà alla viabilità si registrano anche sulla Pontina dove a causa delle precipitazioni si registrano allagamenti su ampi tratti.