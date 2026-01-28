Calcio, Latina batte Renate e conquista la finale di Coppa Italia

Il Latina Calcio torna a una finale di Coppa Italia di Serie C a distanza di tredici anni. I nerazzurri hanno conquistato il pass per l’atto conclusivo battendo il Renate per 2-1 questo pomeriggio allo stadio Francioni.

La partita si è messa subito in discesa per i pontini: al 6′ Dutu ha siglato il vantaggio grazie a un assist illuminante di Parigi su calcio d’angolo. Il Renate ha però reagito e al 41’ ha trovato il pareggio con Bonetti, che ha ribadito in rete una respinta del portiere Mastrantonio. Nella ripresa, la gara è stata intensa e combattuta, con il campo reso pesante dalla pioggia. Il Latina ha sfiorato il gol con D’Angelo, ma la rete decisiva è arrivata al 26’ grazie a Parigi, che ha firmato il 2-1 finale, assicurando la vittoria ai nerazzurri.

Dopo il triplice fischio è esplosa la festa allo stadio: il Latina è la prima finalista della Coppa Italia di Lega Pro. Ora resta da conoscere l’avversario, che uscirà dalla semifinale di ritorno tra Potenza e Ternana. Con questo successo, la squadra guidata da mister Volpe torna a vivere un momento storico, riportando Latina al centro della scena dopo oltre un decennio.