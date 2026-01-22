Carnevale a Scauri, il comune lancia la sfida ai gruppi mascherati più numerosi

L’Amministrazione Comunale di Minturno annuncia l’avvio dei preparativi per la XXXIII edizione del “Carnevale a Scauri”, uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione locale che tornerà a colorare il Lungomare di Scauri la mattina di domenica 15 febbraio. L’evento prevede il percorso da via Spiritiera per poi snodarsi in una grande parata sul lungomare in isola pedonale fino alla Terrazza sul Mare con spettacolo finale.

La manifestazione promette di essere festosa e vivace, un vero e proprio Carnevale di comunità come spiega l’Assessore agli Eventi, Giuseppe Pensiero: “Vogliamo che sia un momento di gioia e di condivisione. Per questo, abbiamo deciso di dare un supporto concreto ai gruppi più numerosi che, con passione, vivacità e fantasia, contribuiranno a rendere unico il nostro Carnevale a Scauri”.

L’Amministrazione Comunale, infatti, con uno specifico avviso pubblico, prevede l’assegnazione di contributi economici per supportare l’impegno e la partecipazione dei gruppi mascherati, graduati in base alla consistenza dei partecipanti: da 300 euro per quelli composti da almeno 15 persone fino a 30, salendo a 400 euro per quelli che superano le 30 unità fino a 50 componenti, raggiungendo i 500 euro per le formazioni di oltre 50 persone. I moduli di adesione (disponibili sul sito del Comune di Minturno), debitamente compilati, dovranno pervenire, a mano, all’Ufficio Protocollo, via e-mail (info@comune.minturno.lt.it) o Pec (affarigeneraliminturno@pec.it) entro e non oltre il termine di martedì 3 febbraio.

Con il “Carnevale a Scauri” torna anche l’apprezzato “Premio Mascherina” alle maschere più originali che avranno partecipato alla manifestazione, suddiviso in categorie tra cui: coppie a tema, over 70, gruppi mascherati, bambini (0-6 anni), amici a 4 zampe e famiglie. I partecipanti potranno iscriversi direttamente sul posto, con l’opportunità di vedersi assegnati riconoscimenti offerti dalle attività commerciali del territorio.