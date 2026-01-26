Cisterna perde 3-0 contro Verona, rinviata Benacquista contro Chiusi

CISTERNA, FERENTINO – Un weekend che non ha sorriso né al Cisterna Volley e, soprattutto, né al Latina Basket Benacquista. Partendo da quest’ultimo, la sfida di Serie B nazionale tra i nerazzurri e l’Umana San Giobbe Chiusi non si è svolta. I giudici di gara, dopo attente verifiche nel prepartita, hanno constato l’impraticabilità del parquet del palazzetto di Ferentino, che sarebbe stato teatro della partita al posto di quello di Cisterna, vista la concomitanza della partita di Superlega tra Verona e Cisterna Volley. Non è la prima volta che la Benacquista è costretta a spostarsi fino a Ferentino per giocare quelle che dovrebbero essere le sue partite di casa, vista l’indisponibilità del Pala Bianchini di Latina che dura ormai da troppo tempo. Questa volta però è andata ancora peggio: un viaggio a vuoto per tifosi e squadre. Entro oggi dovrebbe essere pubblicato il referto arbitrale, utile anche a verificare se ci saranno ripercussioni sulla società. Infine, entrambe le squadre sono in attesa di venire a conoscenza della data di recupero. Intanto, però, la Serie B Nazionale è andata avanti con il suo regolare programma e, per quanto riguarda le dirette avversarie della Benacquista, tutte hanno trovato la vittoria nella giornata appena giocata. Livorno si è imposta contro Jesi, Virtus GVM Roma ha vinto contro San Severo, la Luiss Roma, precedentemente a pari punti con il Latina Basket Benacquista, ha avuto la meglio contro Casoria. Stessa cosa per Juvecaserta contro Imola.

Si è giocata regolarmente, invece, il match di Superlega tra Cisterna Volley e Verona. Una partita a senso unico, che ha visto gli scaligeri trionfare contro i pontini per 3 set a 0. A dispetto però da quanto si evince dal risultato, il Cisterna non ha reso le cose facili alla seconda in classifica. Infatti, i set, se pur persi, sono stati davvero combattuti ma, nei momenti decisivi, è venuta fuori tutta la qualità del Verona, che ha avuto la meglio sui padroni di casa vincendo i tre set per 22-25,18-25, 23-25. Nonostante tutto, la situazione in classifica per il Cisterna Volley rimane stabile: penultima posizione con 11 punti. Si avvicina Grottazzolina dopo il punto conquistato a seguito della sconfitta subita al tie-break contro Padova. Il distacco, però, rimane comunque difficile da colmare e il Cisterna, nonostante un campionato tutt’altro che entusiasmante, pare avere la salvezza dalla sua parte viste le 6 lunghezze di vantaggio da Grottozzolina, ferma a cinque punti, a sole quattro partite dalla fine del campionato.