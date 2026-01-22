Cisterna Volley prepara la sfida casalinga contro Rana Verona

CISTERNA DI LATINA – Il Cisterna Volley lavora per preparare la prossima sfida in programma domenica 25 gennaio (ore 18) al PalaSport di via Delle Province dove arriverà la Rana Verona. Con quattro punti conquistati nelle ultime due partite, la squadra di casa dovrà difendere le sette lunghezze di vantaggio sul fanalino di coda Grottazzolina.

Per preparare la gara, 18esima giornata e settima di ritorno, il programma di lavoro prevede una doppia seduta venerdì (palestra e palla), allenamento pomeridiano sabato e rifinitura domenica mattina. Poi affronterà la squadra dell’ex allenatore Fabio Soli, seconda in classifica con due lunghezze di ritardo dalla capolista Perugia, è reduce da sei vittorie consecutive: nel girone di ritorno non ha mai perso, concedendo solo quattro set nelle due gare vinte al tie break contro Piacenza e Trento, le altre sfide le ha chiuse senza concedere nulla.

“Stiamo preparando la partita contro Verona consapevoli del valore dell’avversario – ha detto coach Paolo Falabella -, il ruolino di marcia del girone di ritorno parla chiaro, sappiamo che dovremo fare il possibile per contenere i loro punti di forza, che sono tanti soprattutto nella fase di attacco. E, allo stesso tempo, sarà fondamentale sfruttare tutte le occasioni che ci verranno concesse. In questo momento non facciamo tabelle, ma pensiamo partita dopo partita. Sicuramente il punto di Padova è stato importante per muovere ancora la classifica e guadagnare su Grottazzolina, ma resta il rammarico per non aver portato a casa di più: la partita lo permetteva, purtroppo la nostra prestazione è stata al di sotto di quella fornita con Monza. Alla Kioene Arena abbiamo raccolto per quanto espresso, la gara è stata nervosa e combattuta, bella sul piano agonistico, meno dal punto di vista tecnico. Vincerla ci avrebbe permesso di restare agganciati al treno playoff, ma non dobbiamo mai distogliere l’attenzione dal nostro obiettivo stagionale: la salvezza. Ci attende un finale di Regular Season non facile (oltre a Verona, Cisterna affronterà Piacenza, Cuneo, Civitanova e Trento) e da queste cinque gare che mancano dobbiamo tirare fuori il massimo possibile. Il bilancio del lavoro svolto finora è positivo, considerando le difficoltà che avevamo: la squadra a livello di prestazione è cresciuta, sia come meccanismi di gioco sia singolarmente. Ricordando che in alcune occasioni le fasi di battuta e ricezione erano state veramente devastanti, ora il livello di errore è sceso, siamo cresciuti nel servizio, e siamo migliorati anche nella ricezione dove col cambio di modulo si sono visti progressi. Nel cambio palla in generale non stiamo andando male: i numeri in attacco, dopo aver ricevuto, non sono quelli di una squadra di bassa classifica. Detto questo, è chiaro che i margini di crescita sono ancora tantissimi”.