Claudio Galeazzi presenta il nuovo libro “Pontinia 1943-1944″

LATINA – Sarà presentato a Latina venerdì 30 gennaio alle ore 17:00 presso il Museo della Terra pontina, in piazza del Quadrato, il nuovo libro di Claudio Galeazzi “Pontinia 1943-1944. La guerra. Storia, cronaca, personaggi, testimoni” edito da Atlantide. All’incontro, introdotto dalla direttrice del Museo Manuela Francesconi, interverranno insieme all’autore: Cesare Bruni, presidente dell’associazione “Gabriele D’Annunzio” e Massimo Porcelli presidente dell’Associazione nazionale marinai d’Italia sezione di Latina.

Galeazzi, già autore di numerosi saggi di storia del territorio, laureato in materie letterarie dopo aver frequentato l’Istituto di Scienze Storiche della Facoltà di Magistero presso l’Università La Sapienza di Roma, è stato ideatore e direttore del Centro Studi di Storia locale Emigal-Sfinge di Pontinia, direttore della Biblioteca civica e del Museo La Malaria e la sua Storia di Pontinia. In quest’ultimo lavoro facendo leva anche su un originale apparato documentaristico, fatto di diari, manifesti e fotografie, l’autore ha restituito gli eventi vissuti nella città di Pontinia a partire dall’armistizio dell’8 settembre 1943 senza perdere di vista il quadro più generale degli accadimenti. Nel libro scorre la narrazione delle occupazioni da parte degli eserciti, le divisioni militari, i singoli protagonisti della vita pubblica, ma soprattutto il racconto di chi visse quei giorni: il terrore dei bombardamenti, le sirene, i rifugi, la fame, le violenze, la penuria di ogni bene quotidiano e le

difficoltà di oltre 20.000 sfollati accolti nel territorio di Pontinia e dei suoi dintorni. Spiccano le pagine di alcuni rari diari scritti in quei giorni da parte di testimoni diretti, semplici cittadini, giunti

molti anni dopo in lettura all’autore che ha voluto valorizzarli in questa sua nuova opera. Un testo pensato per un pubblico che vuole comprendere eventi militari, politici e di vita quotidiana in quei drammatici anni.