Conto alla rovescia per la Maratona Maga Circe

SAN FELICE CIRCEO – Al via la settimana della Maratona Maga Circe, in programma il 1 febbraio 2026 a San Felice Circeo e Sabaudia. È atteso per venerdì 30 gennaio il momento ufficiale di apertura dell’Expo della Maratona Maga Circe 2026, che per tre giorni, in Piazza del Comune a Sabaudia, sarà il cuore pulsante di una manifestazione che unisce sport, territorio e promozione culturale.

In programma momenti dedicati alla corsa, allo sport e alla valorizzazione del territorio. Alle ore 10.00 è previsto il taglio del nastro del Villaggio Expo, alla presenza delle autorità civili e militari, dei rappresentanti istituzionali e degli organizzatori della Maratona Maga Circe, che ricordiamo essere in poco tempo l’undicesima maratona d’Italia secondo il ranking nazionale.

Subito dopo l’inaugurazione, per mano del presidente di In Corsa Libera e consigliere regionale Fidal Lazio Davide Fioriello, l’Expo aprirà le sue aree al pubblico e agli atleti: dalle 10 alle 19 saranno attive l’Area Sport e il ritiro dei pettorali, mentre la giornata proseguirà con incontri e momenti di approfondimento. Alle ore 11 spazio alla tavola rotonda dal titolo “La scoperta del mito nei sentieri della Maga Circe”, a sottolineare il forte legame tra la manifestazione e l’identità storica e culturale del territorio. Alle ore 16 si terrà la presentazione delle gare amiche. Il Villaggio resterà aperto anche sabato 31 gennaio, con numerose attività: il ritiro pettorali dalle 10 alle 20, area sport dalle 10 alle 19, dalle 11 alle 12 la Tavola Rotonda: “Pre e post maratona: istruzioni per l’uso”. Dalle 15 alle 16 allenamento di gruppo con la Shakeout Run. Dalle 16 sono in programma le presentazioni dei percorsi di gara, dei pacer, la presentazione degli ambassador e degli atleti élite, fino ad arrivare a domenica 1° febbraio, giornata clou con le partenze della Maratona, 29 km, 10,6 km e della Family Walk gratuita ed aperta a tutti.

“Siamo ormai in dirittura di arrivo – commenta Davide Fioriello – anche stavolta abbiamo impiegato tutte le nostre energie per rendere l’evento migliore possibile. Partendo dall’Expo, che rappresenta ormai un punto di riferimento non solo per gli atleti, ma anche per cittadini, famiglie e appassionati, offrendo un luogo di incontro e condivisione che anticipa le gare di domenica. Inoltre quest’anno abbiamo potenziato tutte le attività collaterali come visite guidate ed escursioni nei nostri bellissimi territori, rendendole gratuite. Abbiamo anche realizzato un sogno, quello di far entrare nella storia la nostra gara, non solo attraverso le gesta della corsa di questi ultimi anni, ma stavolta anche con un servizio filatelico temporaneo di Poste Italiane, che ha realizzato il timbro ufficiale della Maratona Maga Circe che potrà essere apposto in ricordo, sabato 31 gennaio all’interno dell’expo. Ringrazio come sempre tutto lo staff per l’incredibile lavoro organizzativo ed i due direttori tecnici Antonello Cipullo e Sergio Zonzin, oltre che le amministrazioni comunali coinvolte”.

Con il taglio del nastro di venerdì mattina, Sabaudia si prepara dunque ad accogliere un grande evento che, ancora una volta, conferma la Maratona Maga Circe come appuntamento di rilievo nel panorama sportivo nazionale, capace di coniugare competizione, partecipazione e promozione del territorio. La gara giunta alla sua sesta edizione, sarà realizzata con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani, Comune di Sabaudia, Comune di San Felice Circeo, Camera di Commercio Frosinone Latina – Informare, Parco Nazionale del Circeo e Confagricoltura Latina ed è patrocinata da Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Sport e Salute, Coni, Regione Lazio, Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, Fidal, Opes.

La Maratona Maga Circe è inoltre affiancata da partner di livello come il main sponsor Enel che conferirà grande prestigio a tutta la manifestazione, Joma sponsor tecnico, oltre che da Oasi di Kufra, Hotel Centrale, Icar Spa, Cantina Villa Gianna, Chemical Battistella, Sport’85, Dole Italia, Pepe Blu, Banca di Credito Cooperativo Del Circeo e Privernate, Ethicsport, Cosmari, Economy Rent, Stema Fisiolab, Pensieri e Parole, Liteotech, Mammut, Baratta Tour, La Sabaudia Nostrana. Inoltre si avvale dei media partner Gruppo Mondo Radio, Radio Immagine, Radio Luna, Radio Latina, Latina Corriere.it, Lazio Tv e Ciaorunner.com.

C’è ancora tempo per iscriversi entro il 28 gennaio (incluso) al link https://www.endu.net/it/events/maratona-maga-circe/ oltre che la passeggiata gratuita per le famiglie https://forms.gle/SdqVs8VnKfW36hUT9