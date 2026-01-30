Conto alla rovescia per la Maratona Maga Circe: primi eventi all’Expo











SABAUDIA – E’ stato inaugurato questa mattina in piazza del Comune a Sabaudia l’Expo della Maratona Maga Circe 2026, cuore pulsante della manifestazione che unisce sport, territorio e promozione culturale.

Alla presenza delle autorità civili e militari, dei rappresentanti istituzionali e degli organizzatori, il taglio del nastro della struttura che per tre giorni ospiterà attività dedicate allo sport, alla cultura e alla promozione del territorio.

Antonella Melito ha raccolto l’entusiasmo dei presenti a partire dal padrone di casa, il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca

Per il Comune di San Felice Circeo, il Comune da cui la Maratona domenica 1° febbraio partirà, era presente l’assessore allo sport Felice Capponi

L’evento è organizzato da Davide Fioriello, consigliere regionale FIDAL Lazio e presidente di In Corsa Libera, che ha sottolineato: “Anche quest’anno abbiamo voluto offrire un’esperienza completa: dall’Expo alle attività collaterali, dalle escursioni gratuite alla presenza di un timbro filatelico ufficiale di Poste Italiane. Ringrazio lo staff, i direttori tecnici e le amministrazioni locali per aver reso possibile tutto questo. Siamo ormai in dirittura di arrivo anche stavolta abbiamo impiegato tutte le nostre energie per rendere l’evento migliore possibile”.

La gara giunta alla sua sesta edizione, è realizzata con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani, Comune di Sabaudia, Comune di San Felice Circeo, Camera di Commercio Frosinone Latina – Informare, Parco Nazionale del Circeo e Confagricoltura Latina ed è patrocinata da Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Sport e Salute, Coni, Regione Lazio, Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, Fidal, Opes, tutti rappresentati.

L’assessore regionale allo sport e al turismo Elena Palazzo che ha tagliato il nastro con la Presidente del Parco Nazionale del Circeo, Emanuela Zappone, ha sottolineato la forza della Maratona come evento sportivo e come evento di promozione turistica

Il presidente di Opes e consigliere nazionale Coni Juri Morico ha parlato di un evento cresciuto rapidamente grazie alla competenza e che si candida ora diventare internazionale

Tra gli ospiti anche il presidente FIDAL Lazio Fabio Martelli, che ha dichiarato: “La Maratona Maga Circe è ormai una realtà consolidata nel panorama nazionale. Unisce sport, territorio e passione per la corsa, e sono certo che questa edizione confermerà la sua capacità di attrarre atleti e famiglie in un’esperienza unica.”

Anche Confagricoltura Latina ha partecipato oggi all’inaugurazione del Villaggio Expo e al convegno della Maratona Maga Circe con il Presidente Luigi Niccolini, il Direttore Mauro D’Arcangeli e la Vice Daniela Salvador. Confagricoltura Latina è infatti partner della manifestazione anche grazie al contributo delle aziende associate, che hanno fornito i prodotti per le bag degli atleti e le arance distribuite lungo il percorso come dissetante naturale, espressione della qualità e della freschezza delle produzioni agricole del territorio.

In occasione della Maratona Maga Circe 2026, sabato 31 gennaio Poste Italiane attiverà a Sabaudia un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale, richiesto dall’associazione sportiva dilettantistica “In corsa libera”. Nello stesso giorno, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane, allestito dalle ore 10.00 alle 20.00 presso l’Expo in Piazza del Comune. Il bollo speciale raffigura in vignetta il logo dell’evento e riporta in legenda la dicitura «EXPO».

La Maratona Maga Circe è inoltre affiancata da partner di livello come il main sponsor Enel che conferirà grande prestigio a tutta la manifestazione, Joma sponsor tecnico, oltre che da Oasi di Kufra, Hotel Centrale, Icar Spa, Cantina Villa Gianna, Chemical Battistella, Sport’85, Dole Italia, Pepe Blu, Banca di Credito Cooperativo Del Circeo e Privernate, Ethicsport, Cosmari, Economy Rent, Stema Fisiolab, Pensieri e Parole, Liteotech, Mammut, Baratta Tour, La Sabaudia Nostrana. Inoltre si avvale dei media partner Gruppo Mondo Radio, Radio Immagine, Radio Luna, Radio Latina, Latina Corriere.it, Lazio Tv e Ciaorunner.com.