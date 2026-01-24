Controlli in un locale di Santi Cosma e Damiano: irregolarità e sanzioni

Controlli amministrativi della Polizia di Stato a Santi Cosma e Damiano, dove sono emerse irregolarità all’interno di un esercizio pubblico. Le verifiche rientrano nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti per la tutela della sicurezza e il rispetto delle normative amministrative e delle licenze.

Gli accertamenti sono stati effettuati dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Formia, con il supporto del personale dell’Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione di Minturno. L’attività ispettiva ha interessato un esercizio di ristorazione, nel quale sono state riscontrate diverse violazioni di carattere amministrativo.

In particolare, è stata accertata la mancata esposizione in luogo visibile della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio, l’assenza della cartellonistica obbligatoria relativa al divieto di fumo e la mancata indicazione degli orari di apertura e chiusura. Per queste violazioni sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai mille euro.

Nel corso dei controlli sono emerse anche irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e impiantistica. Su questi aspetti sono stati avviati ulteriori accertamenti da parte degli organi competenti, che potrebbero comportare sanzioni penali e amministrative per diverse migliaia di euro.

Sono attualmente in corso ulteriori verifiche sulla documentazione acquisita durante l’ispezione. All’esito degli approfondimenti, non si esclude l’elevazione di ulteriori sanzioni.