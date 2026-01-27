Corriere pontino arrestato a Olbia con 23 chili di cocaina purissima

LATINA – Sbarcava in Sardegna con un carico di cocaina. Un trentenne della provincia di Latina è stato intercettato dai finanzieri in servizio sull’isola mentre a bordo di un’utilitaria scendeva dalla motonave Tirrenia partita da Civitavecchia e arrivata a Isola Bianca di Olbia. E’ stato il cane antidroga Dante a puntare la vettura guidata dal pontino che è apparso nervoso, e le sue risposte evasive sulle ragioni del viaggio che lo stavano conducendo nell’isola, hanno destato sospetti nei finanzieri del Gruppo Olbia impegnati nei controlli di routine nello scalo portuale.

Un’ accurata perquisizione del veicolo ha fatto scoprire ben 23 chili di cocaina nascosti in un doppiofondo realizzato nell’abitacolo. Il compartimento segreto, dotato di un sistema di apertura meccanica, custodiva 20 panetti di cocaina purissima, un quantitativo che – si legge in una nota della Guardia di Finanza – induce a ritenere che vi siano dei collegamenti con la criminalità organizzata per lo spaccio di droga proveniente dal continente sull’isola.

La sostanza, qualora immessa sul mercato, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali ingenti guadagni, per un valore stimato in oltre 2,5 milioni di euro.

Al termine delle operazioni, il corriere è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Bancali, a disposizione del Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania.