Disagi nel sud pontino, torbidità presso le fonti di Mazzoccolo e Capodacqua

Disagi in queste ore nel sud pontino: Acqualatina fa sapere che a causa delle forti piogge delle ultime ore si stanno verificando fenomeni di torbidità presso le sorgenti di Mazzoccolo e Capodacqua, vale a dire nei territori di Castelforte, Formia, Gaeta, Minturno, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia. Sarà cura di Acqualatina fornire informazioni in merito all’evolversi degli eventi. Per la giornata di oggi la protezione civile regionale aveva diramato un’allerta arancione per alcune zone di allerta del Lazio tra cui proprio quella che ricopre la provincia di Latina. Diversi i comuni pontini che ieri sera hanno disposto la chiusura delle scuole per la mattinata di oggi.