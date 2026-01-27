Disagio giovanile, l’incontro con il prof. Stefano Vicari presso la Curia Vescovile

“Adolescenti interrotti” è il titolo dell’incontro con l’autore in programma lunedì 9 febbraio 2026 alle 17.30, presso la Curia vescovile di Latina, nella Sala San Cesareo di via Sezze 16. Protagonista dell’appuntamento sarà il professor Stefano Vicari, direttore della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’ospedale Bambino Gesù e professore ordinario all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

L’iniziativa si propone come un dialogo aperto con genitori, educatori e insegnanti sui temi della salute mentale dalla prima infanzia all’adolescenza, con particolare attenzione alla prevenzione del disagio giovanile. Al centro dell’incontro il libro “Adolescenti interrotti. Intercettare il disagio prima che sia tardi”, che offre spunti di riflessione e strumenti di lettura per comprendere e affrontare le fragilità dei più giovani.

L’evento, promosso nell’ambito del progetto Curafamiglie – Gesti di concreta condivisione, è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.