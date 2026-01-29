Donazione di organi, secondo prelievo multiorgano dell’anno al Goretti

Un nuovo espianto multiorgano all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. È il secondo dall’inizio del 2026 e ha permesso di dare una concreta speranza di vita a quattro persone. A donare è stato un uomo di 62 anni di Pontinia che, in vita, aveva espresso la propria volontà, rispettata dai familiari. Sulla notizia è intervenuta il sindaco di Latina, Matilde Celentano, che ha definito la donazione «un gesto di straordinaria civiltà e di grande valore umano», ringraziando la famiglia del donatore e il personale sanitario del Goretti per la professionalità dimostrata. Il prelievo è stato effettuato dopo l’accertamento della morte cerebrale da parte del collegio medico e con il coinvolgimento del Coordinamento Aziendale donazione organi e tessuti, in collegamento con il Centro Regionale e il Centro Nazionale Trapianti. Donati fegato, reni e polmoni, destinati agli ospedali Gemelli, San Camillo e Policlinico Umberto I. Dal Goretti arriva anche un appello alla corretta informazione: la donazione avviene solo dopo l’accertamento della morte, secondo protocolli rigorosi. Un gesto di amore che trasforma il dolore in speranza.