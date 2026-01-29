ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

sanità

Donazione di organi, secondo prelievo multiorgano dell’anno al Goretti

Celentano: "Un gesto di straordinaria civiltà"

Un nuovo espianto multiorgano all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. È il secondo dall’inizio del 2026 e ha permesso di dare una concreta speranza di vita a quattro persone. A donare è stato un uomo di 62 anni di Pontinia che, in vita, aveva espresso la propria volontà, rispettata dai familiari. Sulla notizia è intervenuta il sindaco di Latina, Matilde Celentano, che ha definito la donazione «un gesto di straordinaria civiltà e di grande valore umano», ringraziando la famiglia del donatore e il personale sanitario del Goretti per la professionalità dimostrata. Il prelievo è stato effettuato dopo l’accertamento della morte cerebrale da parte del collegio medico e con il coinvolgimento del Coordinamento Aziendale donazione organi e tessuti, in collegamento con il Centro Regionale e il Centro Nazionale Trapianti. Donati fegato, reni e polmoni, destinati agli ospedali Gemelli, San Camillo e Policlinico Umberto I. Dal Goretti arriva anche un appello alla corretta informazione: la donazione avviene solo dopo l’accertamento della morte, secondo protocolli rigorosi. Un gesto di amore che trasforma il dolore in speranza.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIME NOTIZIE
Tutte le Notizie
In Alto