Erosione costiera, Sabaudia preoccupata dal progetto di Latina: il Consiglio comunale scrive alla Regione Lazio

SABAUDIA – Il Consiglio comunale di Sabaudia ha approvato all’unanimità una delibera che chiede un cambio di passo nella gestione dell’erosione costiera. La città delle dune, teme per la sua principale risorsa, i venti chilometri di litorale che ricadono nel Parco nazionale del Circeo e di cui otto sono zona speciale di conservazione, area Ramsar e Riserva di Biosfera Unesco e chiede “in caso di interventi di difesa e ripascimento, livelli elevati di cautela, sostenibilità e compatibilità paesaggistica”. Il riferimento esplicito è al progetto di ripascimento presentato dal Comune di Latina.

“Proprio alla luce di questo delicato equilibrio da conservare – si legge in una nota – il Comune di Sabaudia e l’Ente Parco esprimono forte preoccupazione per il progetto che prevede la realizzazione di barriere rigide, i cosiddetti “pennelli”, nel tratto Foce Verde–Capoportiere, nel territorio di Latina. Secondo le valutazioni tecniche, un intervento di questo tipo rischia di alterare le dinamiche naturali di trasporto dei sedimenti, producendo effetti significativi e potenzialmente dannosi anche su tutto il litorale limitrofo”.

A destare ulteriore perplessità è l’assenza, allo stato attuale, di soluzioni progettuali alternative. La delibera del Consiglio comunale sottolinea come esistano opzioni ibride e integrate (barriere sommerse o semipermeabili) in grado di attenuare l’energia delle mareggiate e di essere affiancate da interventi localizzati nei punti più critici, garantendo un impatto ambientale sensibilmente inferiore rispetto alle opere rigide.

Con l’atto approvato all’unanimità, il Consiglio comunale “impegna la Regione Lazio a promuovere un approccio coordinato e condiviso alla gestione dell’erosione costiera, chiedendo l’istituzione di una cabina di regia che coinvolga i Sindaci dei Comuni costieri maggiormente esposti al fenomeno” con l’obiettivo “di individuare le azioni prioritarie da inserire in un programma pluriennale, pianificando l’impiego delle risorse finanziarie secondo criteri di efficacia e sostenibilità”.

La mozione è stata trasmessa dal sindaco di Sabaudia Alberto Mosca ai vertici regionali competenti, inclusa la Direzione Ambiente.

Nel corso della seduta è intervenuto da remoto anche il Direttore del Parco Nazionale del Circeo, Stefano Donati, che ha ribadito le forti perplessità sull’adozione dei “pennelli”, nel tratto di costa Foce Verde – Capoportiere, richiamando l’attenzione sui rischi che opere rigide di questo tipo comportano in un contesto naturale tanto fragile quanto prezioso.