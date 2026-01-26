Ex carcere di Santo Stefano, il nuovo Commissario è Giuseppe Marinello

LATINA – In programma il 26 e 27 gennaio, previsto anche l’incontro con il Sindaco e la giunta Il Commissario straordinario di governo per il recupero e la valorizzazione dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano/Ventotene Giuseppe Marinello sarà a Ventotene il prossimo 26 e 27 gennaio accompagnato dalla Struttura commissariale e Invitalia, condizioni meteomarine permettendo, per un sopralluogo tecnico a Santo Stefano.

Durante la due giorni sull’isola il Commissario incontrerà al suo arrivo il Sindaco Carmine Caputo insieme alla giunta, mentre per il giorno successivo è in programma un saluto con i consiglieri comunali e le autorità del territorio. Con la pubblicazione in G.U. del 19 gennaio entra dunque in piena operatività il mandato affidato al Commissario Marinello dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni il 22 dicembre 2025 e ratificato il 30 dello stesso mese dal Decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.