Ex Zuccherificio di Latina Scalo, partita la bonifica

LATINA – E’ iniziata a spese del privato che ha comprato all’asta l’immobile, la bonifica dell’ex Zuccherificio di Latina Scalo, divenuto Intermodale alla fine degli anni ’90 e nel 2000 Società Logistica Merci del Comune di Latina, poi fallita.

Nel sito dismesso e abbandonato per anni, ha cominciato a operare il nuovo proprietario, i rinomati vivai Aumenta che si sono trovati davanti un’opera ciclopica: rimuovere tonnellate di rifiuti di vario genere, la vegetazione cresciuta in maniera incontrollata e la manutenzione delle piante ad alto fusto. Un’opera preliminare che aprirà la strada al progetto dell’imprenditore già titolare in provincia di Latina di appezzamenti di terreno per 200 ettari e di un patrimonio di piante molte delle quali monumentali, provenienti da ogni continente.

Il piano per riqualificare immobile e terreno circostante non è ancora stato presentato. Alcune indiscrezioni sono emerse in un incontro della sindaca Celentano con Antonio Aumenta in cui si è parlato di “una visione di sviluppo fondata su rigenerazione urbana, innovazione e valorizzazione del territorio” con il Comune che ha assicurato “piena collaborazione istituzionale”.

A esprime soddisfazione direttamente all’imprenditore nella sede dell’azienda a Fossanova, è stato nei giorni scorsi il consigliere comunale di Latina Scalo, Mauro Anzalone (FI): “Tolte tonnellate di rifiuti, potati alberi pericolanti e ripristinata la sicurezza. Fino a pochi giorni fa era un luogo per delinquenti e terra di spaccio. Inizia a prendere forma quel progetto botanico che tanto piacerà alle scuole ma in generale a tutta la collettività. Avanti così per il bene ed il futuro della nostra Latina scalo”, ha scritto in un post. (sua la foto)