Feste della Polenta a Sermoneta: domenica 1 febbraio appuntamento a Tufette

Proseguono a Sermoneta gli appuntamenti con le feste della polenta nelle borgate. Questa domenica 1 febbraio la manifestazione sarà a Borgata Tufette. Il piatto tipico invernale di Sermoneta, al quale l’amministrazione comunale ha riconosciuto il marchio De.C.O. Denominazione Comunale di Origine, verrà celebrato nello spazio adiacente la Chiesa Nostra Signora di Lourdes (in via Tufette). La manifestazione è organizzata dal Comitato di Borgata con il patrocinio del Comune di Sermoneta.

Il programma prevede l’inizio della preparazione alle ore 7.00, la santa messa alle ore 11.00, mentre a mezzogiorno ci sarà la benedizione dei pani e, a seguire, la distribuzione della polenta, condita con sugo di salsiccia, pomodoro e olio di oliva locale. Le feste della Polenta, che stanno riscontrando una grande partecipazione di cittadini e turisti, dimostrano l’apprezzamento per un piatto semplice ma prelibato, quale è la polenta, preparata con l’antica ricetta che esalta i sapori e le eccellenze dei prodotti locali.