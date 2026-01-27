Finto medico di Fondi esperto di andrologia adescava minori sui social e li fotografava durante le “visite”

LATINA – Si fingeva medico per adescare minorenni, proponendosi di aiutarli a superare supposte patologie andrologiche, con lo scopo di realizzare materiale pedopornografico. Un uomo è stato arrestato a Fondi in un’inchiesta svolta dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma nei confronti dell’indagato riguarda i reati di esercizio abusivo della professione medica, adescamento di minorenni, pornografia minorile e detenzione o accesso a materiale pornografico.

Le indagini condotte dai militari della Compagnia di Fondi avrebbero consentito di verificare diversi casi analoghi che vedevano vittime molti minori di sesso maschile residenti in provincia di Latina che venivano adescati attraverso i social. L’uomo, una volta instaurato un rapporto amicale e di fiducia con i minori, spiegava si essere un medico esperto di patologie andrologiche, formulava diagnosi e prescriveva farmaci, acquisendo immagini e video ad esplicito contenuto pedopornografico, per poi successivamente conservarli.

Gli sviluppi investigativi sono stati condotti grazie all’instaurazione di un rapporto fiduciario con le vittime e con i genitori ed attraverso accertamenti tecnici, acquisizioni di dichiarazioni e audizioni protette.

“L’attività – si legge in una nota della Guardia di Finanza – condotta in piena sinergia con la Procura della Repubblica di Roma, ha dimostrato, ancora una volta, quanto sia indispensabile, quale impulso alla repressione di ogni forma di abuso di natura sessuale nei confronti dei minori, il coraggio degli stessi e delle famiglie di non restare in silenzio e la forza e la fiducia di affidarsi e rivolgersi alle Forze di Polizia, chiedendo loro aiuto e sostegno”.