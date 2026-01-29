Fondazione Latina 2032, Stefanelli sceglie Pierleoni, Paradiso e Cosimi











LATINA – Il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, ha formalizzato con un proprio decreto le nuove nomine dell’Ente all’interno della Fondazione Latina 32. Sono Francesca Pierleoni, che entra nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione mentre nel Comitato Tecnico Scientifico entrano Claudio Paradiso e Paola Cosimi.

«Le scelte operate – dichiara il Presidente Stefanelli – nascono da una procedura trasparente e da un’analisi approfondita dei curricula, con l’obiettivo di dare alla Fondazione Latina 32 un contributo di persone di alto profilo, capaci di offrire visione, competenza e concretezza. La presenza di una maggioranza femminile negli organi nominati rappresenta inoltre un segnale importante di attenzione al valore delle donne nei luoghi decisionali e alla costruzione di modelli di governance moderni e inclusivi».

CHI SONO – Francesca Pierleoni, Project Manager, già vicesindaco e assessore al welfare della giunta Coletta in quota Pd, è oggi presidente di EtiKey, con esperienze in Federlazio, Confcooperative, Camera di Commercio e in tavoli istituzionali della Provincia di Latina: “La sua comprovata capacità in ambito sociale può contribuire a dare alla Fondazione un’impronta che guardi alle sfide della società moderna: inclusione, pari opportunità, sostenibilità”, dichiara Stefanelli.

“Per il comitato tecnico scientifico – continua Stefanelli – il nome di Claudio Paradiso non ha bisogno di presentazioni. Responsabile del Dizionario della Musica in Italia e profondo conoscitore della città e della Provincia. Legare il suo nome solo alla musica sarebbe riduttivo per le sue numerose capacità e conoscenze. Paola Cosimi infine – conclude il Presidente Stefanelli – è una project manager in grado di conferire un profilo e uno sguardo che vanno oltre il locale grazie alle sue numerose esperienze e attività lavorative in campo internazionale. Siamo sicuri che potrà essere in grado di mettere a punto strategie che consentiranno ai nostri luoghi di divenire attrattivi anche al di fuori dei confini nazionali.”