Fondi Fesr 2021-2027: “Latina supera i target UE: appaltati lavori per oltre 10 milioni di euro”

LATINA – Questa mattina, nella sala De Pasquale del Comune di Latina, il sindaco Matilde Celentano e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale hanno presentato lo stato dell’arte dei progetti finanziati con i fondi Fesr 2021-2027. In particolare, è stato evidenziato il superamento del target necessario e lo stato di avanzamento dei restanti cinque progetti che garantiranno l’accesso alla seconda tranche dei finanziamenti. Presenti anche il presidenti delle commissioni Lavori pubblici e Pianificazione, rispettivamente Fausto Furlanetto e Serena Baccini.

“L’amministrazione comunale – afferma il sindaco Matilde Celentano – ha raggiunto e superato il target richiesto dalla programmazione Fesr, confermando la solidità del lavoro svolto e la capacità dell’ente di rispettare le scadenze previste. Parallelamente, lo stato di avanzamento degli altri cinque progetti procede secondo il cronoprogramma, garantendo le condizioni necessarie per l’accesso alla seconda tranche dei finanziamenti e consentendo di proseguire con determinazione nel percorso di sviluppo e riqualificazione della città. Questo significa che stiamo lavorando bene, rispettando la tabella di marcia imposta dall’Unione europea e dalla Regione Lazio. L’aggiudicazione, ad oggi, di interventi per 10.622.346 euro, a fronte della convenzione sottoscritta con la Regione Lazio a luglio del 2024, non era affatto scontata. Siamo uno dei pochi capoluoghi nella nostra regione ad aver superato il target del 70% richiesto per l’accesso ai fondi della seconda fase. Il nostro target è ad oggi dell’88,67%, ovvero 18,67 punti in più di quanto richiesto. Gli interventi, per l’ammontare rimanente di 1,3 milioni di euro, saranno aggiudicati con stipula dei contratti entro sei mesi. Ringrazio il vicesindaco Massimiliano Carnevale, per aver seguito nei minimi dettagli le progettazioni, i lavori e gli aspetti burocratici, i presidenti delle commissioni Lavori pubblici e Pianificazione, Fausto Furlanetto e Serena Baccini, la dirigente del XVI° dipartimento dell’ente Angelica Vagnozzi e gli uffici. Concludo che il completamento di tutti i lavori appaltati, dei prossimi che saranno appaltati entro sei mesi, e con le opere previste nella seconda fase, per un importo complessivo di quasi 20,3 milioni di euro, Latina cambierà il suo volto in una dimensione più europea, per il miglioramento della qualità della vita, con interventi green nei parchi, la digitalizzazione dei servizi, il potenziamento della mobilità sostenibile e molto altro”.

“L’importo complessivo degli interventi aggiudicati – aggiunge il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale – rappresenta un risultato di assoluto rilievo: sono 13 gli interventi già appaltati, con una percentuale di target raggiunto entro i primi 18 mesi pari all’88,67%. A questi si aggiungono i cinque in corso di appalto dei prossimi sei mesi per garantire la seconda fase. Tra le opere già appaltate figurano il secondo lotto della rete ciclabile di Marina di Latina, il riuso dell’ex scuola di via Varsavia, il completamento del Parco Porta Nord, la riqualificazione degli spazi esterni delle scuole dei borghi, il completamento di Piazzale dei Mercanti, la riqualificazione del parcheggio di via Neghelli e delle aree verdi del centro cittadino, gli interventi di manutenzione di San Marco, la digitalizzazione dell’archivio dell’Avvocatura, i progetti Sit e Digital Twin, l’estensione delle notifiche delle piattaforme digitali, la realizzazione dello skate park nel parco Santa Rita e il primo stralcio della manutenzione del Palazzo della Cultura. Un risultato che, insieme agli interventi della Fase 2, raggiunge un valore complessivo di 20,4 milioni di euro e testimonia l’efficienza dell’azione amministrativa e l’impegno concreto nel trasformare le risorse disponibili in opere utili per la città”.

(interviste a cura di Antonella Melito)