Fondi, “L’eco dei silenzi” ottiene una menzione speciale per il progetto sulla Shoah

L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi – G. Filangieri” di Formia è stato premiato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito della XXIV edizione del concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah 2025–2026”. L’opera presentata dalla scuola, dal titolo “L’eco dei silenzi”, ha ottenuto una Menzione speciale, distinguendosi per la qualità del lavoro e per la profondità della riflessione sviluppata dagli studenti.

Il progetto è il risultato di un percorso didattico condiviso che ha coinvolto studentesse, studenti e docenti, affrontando il tema della memoria della Shoah con sensibilità e consapevolezza. Al centro del lavoro, l’importanza della conoscenza storica come strumento di educazione alla cittadinanza, al rispetto dei diritti umani e alla responsabilità delle nuove generazioni.

In occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha promosso anche un’esperienza formativa itinerante rivolta a docenti e studenti selezionati. Una delegazione di studentesse dell’istituto ha partecipato al “Viaggio della Memoria 2026”, che si è svolto dal 15 al 21 gennaio, e prenderà parte alla cerimonia ufficiale di premiazione in programma martedì 27 gennaio a Roma. All’evento saranno presenti le più alte cariche istituzionali dello Stato, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigenza scolastica, che ha sottolineato come il riconoscimento rappresenti un traguardo significativo per l’intera comunità educativa e per il territorio, confermando l’impegno della scuola nella promozione dei valori della memoria, della responsabilità e della partecipazione attiva.

Congratulazioni sono arrivate anche dal sindaco di Formia, Gianluca Taddeo. “A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale desidero esprimere le più sincere congratulazioni all’I.I.S. E. Fermi – G. Filangieri per il prestigioso riconoscimento ottenuto – ha dichiarato –. Un sentito ringraziamento al dirigente scolastico, ai docenti e agli studenti per l’impegno e la dedizione dimostrati nella realizzazione dell’opera ‘L’eco dei silenzi’. Questo lavoro dimostra come la memoria non sia solo ricordo del passato, ma un impegno concreto per il presente e per il futuro, capace di trasmettere valori di dignità, libertà e responsabilità civile”.