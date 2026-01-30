Formia “Città in Rosa”: i monumenti simbolo illuminati per i 100 giorni al Giro d’Italia 2026

In occasione dei 100 giorni alla partenza del Giro d’Italia 2026, edizione numero 109, la Città di Formia ha aderito all’iniziativa nazionale “Città in Rosa”, promossa per celebrare il conto alla rovescia verso uno degli eventi sportivi più importanti e seguiti a livello internazionale. Per l’occasione, alcuni tra i luoghi più rappresentativi del patrimonio urbano cittadino sono stati illuminati di rosa, colore simbolo della Maglia Rosa e della Corsa Rosa.

La Torre di Mola, la Torre di Castellone, il Palazzo Comunale di via Vitruvio e la fontana della Villa Comunale “Umberto I” si sono così trasformati in elementi di forte impatto visivo e simbolico, contribuendo a creare un’immagine unitaria e riconoscibile della città, capace di coniugare identità storica, partecipazione collettiva e grande sport.

Formia sarà protagonista della VII tappa del Giro d’Italia, in programma venerdì 15 maggio 2026. La tappa, lunga 246 chilometri, partirà da Largo Paone e attraverserà diversi comuni del comprensorio, toccando anche la Ciociaria, per poi concludersi sulla cima del Blockhaus, vetta del massiccio della Maiella, in Abruzzo. Una frazione tra le più lunghe (246 km) e impegnative dell’intera edizione, che richiamerà l’attenzione di milioni di appassionati in Italia e all’estero.