Gaeta, in arrivo il Centro nazionale di educazione permanente e il Museo diffuso del mare

Dalla candidatura di Gaeta a Capitale italiana del Mare 2026 nasce un progetto di respiro nazionale: il Centro nazionale di educazione permanente al mare, integrato con il Museo Diffuso del Mare di interesse nazionale. Un’unica architettura culturale e formativa che mette insieme educazione, innovazione e sviluppo, con l’obiettivo di costruire una nuova consapevolezza collettiva sul mare.

Non due istituzioni separate, ma un sistema unitario pensato per accompagnare ogni cittadino, fin dall’infanzia, in un percorso continuo di conoscenza, competenza e responsabilità legato al mare. Gaeta propone così una filiera educativa senza soluzione di continuità, che va dalla scuola dell’infanzia fino ai percorsi universitari, agli ITS e all’alta formazione, con un’attenzione particolare al Mediterraneo come spazio culturale, economico e geopolitico.

Il progetto mette in rete le eccellenze formative del territorio con professionalità nazionali e internazionali, rafforzando l’orientamento verso i nuovi mestieri del mare e creando un collegamento diretto tra educazione, competenze e lavoro nella blue economy. In questo quadro si inserisce il Museo Diffuso del Mare, pensato non come un edificio isolato ma come una rete di luoghi, percorsi e spazi che trasformano la città e il territorio in un grande racconto urbano e in una piattaforma educativa aperta.

La sede centrale sarà il primo Palazzo della Cultura del Mare in Europa, destinato a diventare un punto di riferimento nazionale per la ricerca, la divulgazione e la sperimentazione didattica legata al mare. Un luogo simbolico e operativo insieme, in cui educazione, tecnologia e visione strategica si incontrano.

Il progetto guarda ai modelli internazionali più avanzati, dal Museum of the Future di Dubai a teamLab Borderless di Tokyo, dal NEMO Science Museum di Amsterdam al Miraikan giapponese, reinterpretandone lo spirito in chiave italiana e mediterranea. Le tecnologie immersive, la realtà aumentata, gli ambienti interattivi e l’intelligenza artificiale saranno strumenti centrali per personalizzare i percorsi educativi e rendere il sapere accessibile, inclusivo e dinamico.

«La candidatura di Gaeta a Capitale Italiana del Mare 2026 è una proposta strutturale di politica culturale e formativa», ha dichiarato il sindaco Cristian Leccese. «Un’infrastruttura permanente capace di generare valore nel tempo, rafforzare l’identità marittima del Paese e contribuire alla formazione delle nuove competenze necessarie per affrontare le sfide ambientali, economiche e tecnologiche legate al mare».