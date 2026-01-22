Gaeta, trasporta in auto profumi contraffatti: parte la denuncia

La Polizia di Stato di Gaeta ha denunciato in stato di libertà un uomo indiziato di importazione e commercializzazione di merce contraffatta. L’intervento è scattato nel primo pomeriggio di ieri durante un controllo di routine effettuato da una pattuglia del Commissariato impegnata nei servizi di vigilanza del territorio.

Gli agenti hanno fermato un’autovettura per un accertamento e, nel corso della verifica dei documenti, hanno notato il comportamento nervoso del conducente, che non è stato in grado di fornire spiegazioni convincenti circa la sua presenza nella zona. L’atteggiamento ha indotto i poliziotti ad approfondire il controllo.

A seguito degli accertamenti, l’uomo ha ammesso di trasportare profumi contraffatti destinati alla vendita porta a porta. Ha dichiarato di aver acquistato la merce nella mattinata presso una bancarella nei pressi della stazione di Napoli Centrale e di essersi successivamente diretto verso il litorale del Sud Pontino.

All’interno del veicolo è stata rinvenuta una consistente quantità di profumi recanti marchi di note case di lusso, risultati verosimilmente falsi e idonei a trarre in inganno i consumatori. Le verifiche effettuate hanno evidenziato difformità negli imballaggi e nelle stampe, non conformi agli standard dei prodotti originali. L’uomo non è stato inoltre in grado di esibire alcuna documentazione attestante la lecita provenienza della merce.

Al termine delle operazioni, i profumi sono stati sottoposti a sequestro e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Anche in questo caso il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale la presunzione di innocenza.