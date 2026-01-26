Giornata della Memoria, le celebrazioni al Pochielli di Latina

Domani, 27 gennaio, alle ore 10:30 al Teatro Ponchielli di Latina si terrà la manifestazione in occasione del Giorno della Memoria. Nel corso dell’evento organizzato dalla Prefettura, in collaborazione con l’istituto comprensivo “Alessandro Volta” di Latina, il prefetto Ciaramella consegnerà le medaglie d’onore alla memoria ai familiari di cinque militari pontini deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. Gli studenti si avvicenderanno sul palco con racconti, momenti di riflessione e approfondimento sul tema della Shoah ed esecuzione di brani musicali. La locandina dell’evento è stata realizzata dagli allievi delle classi di grafica del liceo artistico Buonarroti di Latina.