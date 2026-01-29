Giuseppe Cruciani arriva a Latina, lo spettacolo al D’Annunzio verso il sold out

Dai microfoni de La Zanzara, sabato 7 febbraio 2026 alle ore 21.00 Giuseppe Cruciani approda al Teatro D’Annunzio di Latina con un nuovo e imperdibile one-man-show. La voce più scorretta d’Italia porta in scena le contraddizioni del nostro tempo, le iperboli del perbenismo, gli accanimenti contro il protagonista del giorno, scavando nelle viscere del pensiero dell’uomo medio. Vegani, omofobi, terrapiattisti… insomma, italiani: preparatevi. Il suo spettacolo abbatte gli argini del politicamente corretto e scardina ogni liturgia. Cruciani va a ruota libera, non concede sconti e non risparmia nessuno.

Oltraggioso e irriverente, VIA CRUX è lo spettacolo dell’anno: diverso, dissacrante e sempre oltre i limiti.

Biglietti online su TicketOne.