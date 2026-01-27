Goretti, muore per ictus: donati gli organi

LATINA – E’ morto per ictus cerebrale e in vita aveva espresso il suo consenso alla eventuale donazione degli organi. Nella notte appena trascorsa, tra il 26 e il 27 gennaio, presso il Polo Ospedaliero “Santa Maria Goretti” di Latina, è stato effettuato con successo un prelievo multiorgano su un paziente di 71 anni.

L’intervento, realizzato con il coinvolgimento di più équipe chirurgiche, ha consentito il prelievo di cuore, fegato e reni, immediatamente trasferiti ai centri della rete nazionale dei trapianti per essere destinati ai pazienti in attesa.

«Alla famiglia del donatore va il nostro più sentito cordoglio e un profondo ringraziamento per aver rispettato una scelta di grande generosità – ha dichiarato la Direttrice Generale della ASL di Latina, Sabrina Cenciarelli – Un gesto che, nel momento più difficile, ha permesso di offrire una concreta speranza di vita. Ringrazio tutto il personale del Goretti per la professionalità e il senso di responsabilità dimostrati».