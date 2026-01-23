Roccasecca dei Volsci: I forestali denunciano due persone per caccia in area di divieto
Nel Pontino: sequestrati 270kg di carne senza tracciabilità
Gr Latina – 23 gennaio ore 12
Malattie professionali, dati in lieve calo nel territorio pontino nel 2025
Terracina, scatta il divieto di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici
Sezze, centro di demolizione auto sequestrato dai Carabinieri
Viviamo d’Arte, 70 concorrenti si contendono le semifinali
I quotidiani di Latina in un click – 23 gennaio 2026
Gr Latina – 23 gennaio ore 7
Al 70° Stormo la consegna dell’Aquila di Pilota d’aeroplano nel ricordo di Simone Mettini e Lorenzo Nucheli
Cisterna Volley prepara la sfida casalinga contro Rana Verona
Suicidio di Paolo Mendico, il sindacato Flc Cgil: “Preside sospesa per tre giorni”
Foce del Duca insabbiata, a Latina prima riunione di coordinamento tra enti per risolvere il problema
Tragico incidente nella notte, muore ad Aprilia Francecso Iannotta
Il Barocco a Priverno, visita guidata a Santa Chiara e al deposito dei Musei Archeologici
Carnevale a Scauri, il comune lancia la sfida ai gruppi mascherati più numerosi
Truffa con il sistema dei falsi preventivi assicurativi online, denunciata una 39enne
Gaeta, trasporta in auto profumi contraffatti: parte la denuncia