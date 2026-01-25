Traditi dall’alert del bancomat, beccati il flagranza a Latina
Gr Latina – 25 gennaio ore 8
I quotidiani di Latina in un click – 25 gennaio 2026
Furti al cimitero di Latina, l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada esprime sdegno
Aprilia, droga in casa pronta per lo spaccio: arrestati un uomo e una donna
Controlli in un locale di Santi Cosma e Damiano: irregolarità e sanzioni
Ospedale di comunità a Cori, sopralluogo di sindaco e assessore
Gr Latina – 24 gennaio ore 12
Rapina con il coltello a Nettuno, 19enne arrestato nel centro di Cisterna
Nuovo appalto per la ristorazione alla Asl di Latina, l’allarme di Clas e Ugl
52nd Jazz Winter, c’è il No Trio for Cats
Al D’Annunzio Luca Bizzarri è Il medico dei maiali
Sfida cruciale per il Latina Calcio al Francioni: arriva il Foggia
Gr Latina – 24 gennaio ore 7
I quotidiani di Latina in un click – 24 gennaio 2026
Latina, colpisce la moglie con un violento pugno al fianco, arrestato 33enne romeno
Trecento studenti pontini sono partiti per il Viaggio della Memoria 2026
Ricercato per scontare una pena definitiva per evasione, 45enne di Latina trovato in possesso di droga