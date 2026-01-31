Gr Latina – 31 gennaio ore 17
Latina, sperimentazione viabilità in via Milazzo, senso unico per sei mesi
Sermoneta, furto al supermercato: 51enne denunciato dai Carabinieri
Terracina, stato di agitazione dell’Azienda Speciale per il futuro del personale
Il Parco dei Monti Aurunci protagonista del Cammino di San Filippo Neri
Casa di Comunità, il Sindaco Mantini incontra la nuova direttrice del Distretto Lt1
Ex Zuccherificio di Latina Scalo, partita la bonifica
Angela Iantosca a Latina con il suo nuovo monologo “Disarmare”
Aprilia, divieto di avvicinamento per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna
Sport e inclusione sociale: voucher da 500 euro per 66 giovani
Salute dei minori, accordo tra Asl Latina e Garante dell’Infanzia del Lazio
Gr Latina – 31 gennaio ore 8
I quotidiani di Latina in un click – 31 gennaio 2026
Conto alla rovescia per la Maratona Maga Circe: primi eventi all’Expo
Legge regionale su DSA, Tripodi (Fi): “Passaggio importante, ora l’attuazione”
Fondi Fesr 2021-2027: “Latina supera i target UE: appaltati lavori per oltre 10 milioni di euro”
Gr Latina – 30 gennaio ore 15
Atto intimidatorio nella notte ad Aprilia: fiamme ad un’attività di Via del Carroceto