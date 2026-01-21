Gregorio Capasso è il nuovo Procuratore della Repubblica di Latina. La nomina è stata deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura e segna il ritorno nel capoluogo pontino di un magistrato che qui ha svolto oltre vent’anni di attività. Capasso, 62 anni, ha prevalso su Gianfranco Novelli al termine di una selezione competitiva. Dopo l’ingresso in magistratura a soli 23 anni e le prime esperienze a Crotone, ha lavorato a lungo a Latina, per poi essere nominato nel 2018 Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania. La nomina è stata accolta con favore dalle istituzioni locali tre cui il sindaco di Latina Matilde Celentano che ha espresso fiducia nel nuovo Procuratore.