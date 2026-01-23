“I Bad Romance – The Lady Gaga Show” da Latina volano in America

Dalla provincia di Latina agli Stati Uniti: i Bad Romance – The Lady Gaga Show volano in America. La tribute band italiana dedicata all’icona pop Lady Gaga, è stata ufficialmente invita ad esibirsi negli Stati Uniti, a Wilmington (North Carolina), all’interno della prestigiosa rassegna Free Concert Friday 2026, ospitata dal celebre locale The Eagle’s Dare. La band è stata scoperta direttamente dallo staff americano attraverso i video pubblicati sui social: performance curate nei minimi dettagli, forte impatto scenico, fedeltà musicale e una presenza live capace di catturare anche uno sguardo oltreoceano.

“Essere selezionati da una produzione americana, senza intermediari, solo grazie alla forza del proprio lavoro e alla visibilità online, è una soddisfazione che premia la costanza e la visione del gruppo, e che porta il nome di Latina e della scena musicale italiana su un palco internazionale di primo piano”. Queste le parole della Leader del gruppo Federica Morano ancora incredula di quanto sta accadendo. Dietro questo traguardo ci sono anni di lavoro, sacrifici, amore infinito per questo progetto e una passione capace di ispirarci e motivarci sempre di più”.

The Eagle’s Dare è uno dei locali di riferimento di Downtown Wilmington: beer garden, cocktail bar ed event space ricavato da una storica stazione di servizio anni ’50, oggi trasformata in un hub culturale e musicale. Ogni estate ospita la rassegna Free Concert Friday (FCF), una serie di concerti gratuiti che unisce musica di qualità, socialità e impegno sociale, sostenendo importanti organizzazioni non profit.

I Bad Romance – A Tribute to Lady Gaga (from Italy) saranno headliner venerdì 12 giugno 2026, in un concerto gratuito e aperto a tutte le età, affiancati come opening act dalla band Lady Die. La serata rientra nel mese dedicato alla Marine Raider Foundation, organizzazione non profit statunitense che supporta i Marine Raiders e le loro famiglie, sottolineando il valore sociale e solidale dell’iniziativa.