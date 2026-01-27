I quotidiani di Latina in un click – 27 gennaio 2026
Nuovo piano di zona 2032, via libera dalla commissione Urbanistica
Women’s Bodies as Battlefield, a Latina la mostra di Cinzia Canneri
Gr Latina – 27 gennaio ore 7
Latina, donna muore al Goretti per shock settico, la famiglia fa causa alla Asl
Cisterna Volley verso la fine della regular season: sei punti di vantaggio sul fondo della classifica
Gr Latina – 26 gennaio ore 17
San Sebastiano, la Polizia Locale di Sabaudia celebra il Patrono
Fondi, “L’eco dei silenzi” ottiene una menzione speciale per il progetto sulla Shoah
Giornata della Memoria, le celebrazioni al Pochielli di Latina
Messa in sicurezza di Monte Cucca, al via la Conferenza dei Servizi
Latina, atti persecutori nei confronti della ex, scatta l’arresto in flagranza differita
In possesso di 80 grammi di cocaina, 27enne arrestato dai carabinieri a Roccasecca dei Volsci
Il Latina vince 2-0 contro il Foggia ed è 12° nel girone C
Gr Latina – 26 gennaio ore 12
Cisterna perde 3-0 contro Verona, rinviata Benacquista contro Chiusi
Panathlon Club Latina, Umberto Martone confermato presidente
Suicidio Paolo Mendico, la scuola manifesterà a sostegno della preside