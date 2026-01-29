I quotidiani di Latina in un click – 29 gennaio 2026
Donazione di organi, secondo prelievo multiorgano dell’anno al Goretti
Lavori sulla linea Roma-Napoli, treni fermi per 48 ore
Gr Latina – 29 gennaio ore 7
Calcio, Latina batte Renate e conquista la finale di Coppa Italia
Disagi nel sud pontino, torbidità presso le fonti di Mazzoccolo e Capodacqua
Gr Latina – 28 gennaio ore 17
Trasporti marittimi, il sindaco di Ponza segnala le criticità tra ritardi e mezzi obsoleti
Le ricerche di MAGACIRCE, il convegno al Centro Visitatori del Parco del Circeo
Sezze, Carabinieri scoprono rifiuti speciali all’interno di un capannone
Sabaudia, trovato con due coltelli e mezzo chilo di hashish in casa
Sfilata dei carri di Carnevale a Pontinia nel ricordo di Sandro Micheli
Scooter con telaio contraffatto e targa rubata, minorenne denunciato
Alloggi per il “Dopo di noi” nell’ex Albergo Pontino, Celentano e Tombolillo siglano gli accordi di cooperazione
Gargano e Chicarella rinnovano la lezione di Cambellotti: identità e territorio
Da Cassino alla Montagna Spaccata, il Cammino di San Filippo Neri della Rete dei Cammini del Lazio
Buca sull’Appia, dieci auto ferme tra Latina e Cisterna. Allagamenti sulla Pontina
Conto alla rovescia per la Maratona Maga Circe