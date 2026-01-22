Il Barocco a Priverno, visita guidata a Santa Chiara e al deposito dei Musei Archeologici

Domenica 25 gennaio visite guidate al Complesso Monumentale di Santa Chiara e al deposito dei Musei Archeologici di Priverno. Un’iniziativa organizzata dal sistema museale urbano di Priverno con il supporto di My Best Lazio e della “DMO Dai Monti Lepini al Mare”. Il percorso partirà alle ore 11, davanti al museo archeologico Carlo Cicala, in piazza Vittorio Emanuele. Sarà possibile visitare prima il Complesso Monumentale di Santa Chiara, dove immagini e narrazioni ricostruiranno il suo aspetto originale, ripercorrendo le trasformazioni subite nel corso dei suoi secoli di storia. Successivamente, in quello che era l’antico refettorio del Convento, i visitatori potranno ammirare i tesori nascosti del deposito dei Musei Archeologici. Il pubblico avrà così l’opportunità di scoprire cosa si nasconde dietro le quinte di un museo, cos’è un magazzino di scavo, come vengono conservati e studiati i materiali archeologici e che tipo di lavori vanno perseguiti al termine di uno scavo. Infine, sarà possibile visitare, nell’ex giardino delle suore, una piccola cappella ei resti di una casa medievale perfettamente conservata, quindi in grado di testimoniare uno scorcio della vita quotidiana nella Priverno medievale. “Il Barocco a Priverno” è un percorso culturale che metterà i visitatori davanti a un intreccio tra archeologia e storia urbana, che restituirà agli interessati uno sguardo autentico sul passato della città.

Tutte le informazioni per prenotarsi alla visita guidata di domenica 25 gennaio sono recuperabili sul portale di MyBestLazio.it.