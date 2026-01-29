Il Bellone Anthinum di Casale del Giglio tra i ventisei vini olimpici

LATINA – Un vino che nasce alle porte di Latina, a Borgo Le Ferriere, è tra i ventisei vini scelti per i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina (6-22 febbraio 2026), presenti nella carta dei vini di MUSA, l’hospitality house allestito a Casa Italia (Triennale a Milano, Galleria Farsetti a Cortina d’Ampezzo, Aquagranda a Livigno). E’ il Bellone Anthium 2025, dell’azienda Casale del Giglio, peraltro unico vino del Lazio in questa selezione.

A scegliere i vini per conto del CONI è stato il team di LT Wine & Food Advisory, supportato da Luciano Ferraro, secondo linee guida che valorizzano le principali denominazioni e i vitigni autoctoni, in rappresentanza di tutta la wine economy italiana, dai big player nazionali al mondo cooperativo sino alle piccole produzioni. Ogni etichetta sarà ambasciatrice del nostro Paese al cospetto di una platea internazionale che potrà così “degustare” la biodiversità d’eccellenza di tutto il paesaggio enologico regionale che rende unica l’Italia insieme alla sua cucina patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco.

“Si tratta di un riconoscimento importante per la provincia di Latina e che deve renderci particolarmente orgogliosi. Colgo l’occasione per ringraziare la famiglia Santarelli di Casale del Giglio che ha dato ulteriore lustro al nostro territorio. Le Olimpiadi rappresentano un’importante vetrina per far conoscere al mondo le nostre eccellenze agroalimentari. In Regione intendiamo proseguire la strada tracciata, che punta su investimenti ingenti in termini di risorse, per la promozione del patrimonio enogastronomico del Lazio. Ringrazio il presidente Rocca, la giunta ed in particolare l’assessore Giancarlo Righini per l’ottimo lavoro portato avanti. Da parte nostra c’è la volontà di continuare a sostenere le eccellenze locali, promuovere la filiera agroalimentare regionale e rafforzare il legame tra tradizione, territorio e sviluppo sostenibile”, dichiara l’on Vittorio Sambucci, presidente della commissione Sviluppo economico e Attivita’ produttive e vicepresidente della commissione Ambiente e Agricoltura del Consiglio regionale del Lazio.