Il dramma degli scomparsi nel nuovo libro di Daniele Mencarelli ambientato tra Norma e Latina

LATINA – Il dramma degli scomparsi è al centro del nuovo libro di Daniele Mencarelli, “Quattro presunti familiari” (ed Sellerio) che sarà presentato giovedì 29 gennaio (alle 18) alla Feltrinelli di Latina.
In dialogo con la giornalista Licia Pastore, l’autore romano, affascinato dalla provincia di Latina che conosce da nord a sud, ha deciso stavolta di ambientare la storia nei boschi di Norma dove viene rinvenuto lo scheletro di una donna scomparsa molti decenni prima. Comincia così un noir che pur rappresentando una novità nel percorso creativo di Mencarelli, lui vive “in totale continuità” con la precedente produzione letteraria, “alla ricerca di quegli elementi umani che sono universali”. “In questo senso – spiega lo scrittore – Quattro presunti familiari continua questa mia personale indagine rispetto a quello che siamo”.
Ma c’è una domanda rivolta al pubblico: come vive chi resta dopo aver visto scomparire un familiare?
Chi si cimenterà con la lettura, potrà interrogarsi su questo e scoprirà la verità seguendo il caso affidato a due carabinieri di una inventata stazione di Latina – anche questa città prepotente protagonista della storia – : il capitano Damasi e l’appuntato Circosta.
Un romanzo “a tinte nerissime” di cui abbiamo parlato con Daniele Mencarelli, in vista della presentazione alla Feltrinelli.