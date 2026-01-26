Il Latina vince 2-0 contro il Foggia ed è 12° nel girone C

LATINA – Il Latina calcio è diventato una squadra in grado di assolvere ai propri doveri senza cadere sotto il peso delle aspettative. Questo è ciò che emerso dopo la brillante prestazione offerta sabato scorso contro il Foggia. Si trattava di una sfida importantissima: le due squadre erano a un punto di distanza e, soprattutto, a ridosso della zona play-out. Perdere, per il Latina, avrebbe significato buttare via quanto di buono fatto ad inizio 2026. Invece, nonostante la pressione, tutto è andato per il verso giusto. I nerazzurri hanno tenuto il campo per tutta la partita, non lasciando quasi alcuno spazio al Foggia. Solo due tiri hanno impensierito Mastrantonio: il primo arrivato al 55° minuto del secondo tempo su tiro di Bevilacqua, mentre il secondo, a pochi secondi dalla fine della partita, da una punizione dell’ex nerazzurro Peterman. Il portiere nerazzurro ha parato senza problemi in entrambe le situazioni, conservando così l’ottava rete inviolata del campionato. Nel primo tempo, invece, fondamentali sono state le prestazioni di Fasan e Parigi, che hanno entrambi segnato sull’assist dell’altro. Inoltre, quello di Parigi è stato il nono gol in campionato, ovvero il settimo nelle ultime sei partite.

Durante il secondo tempo ha fatto poi il suo esordio in campo anche Antonio Cioffi, nuova ala sinistra del Latina, arrivato in settimana dal Napoli grazie alla formula del prestito fino al termine della stagione. Proprio il giovane 2002 riesce a farsi vedere dalle parti della porta del Foggia, grazie a un contropiede fulmineo che lo vedo uno dei difensori pugliesi. L’azione è buona ma l’occasione per il terzo gol viene sprecata, che con Cioffi che è riuscito a saltare il difensore al costo però di allungarsi troppo la palla, portandolo così a concludere in porta quasi sulla linea di fondo campo.

La vittoria contro il Foggia proietta il Latina in tutt’altro scenario. I pontini si trovano adesso in 12° posizione nel girone C. La zona play-out si allontana gradualmente e, grazie alla classifica corta, si avvicina invece quella play-off. Ora la decima posizione, attualmente occupata dal Casarano, si trova soltanto a tre lunghezze di distanza. Nel frattempo però testa alla Coppa Italia di Serie C: mercoledì alle 14,30 al Francioni andrà in scena il ritorno della semifinale contro il Renate. L’andata, giocata due settimane fa, era terminata in pareggio con una rete per parte.