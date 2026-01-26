In possesso di 80 grammi di cocaina, 27enne arrestato dai carabinieri a Roccasecca dei Volsci

ROCCASECCA DEI VOLSCI – Trovato in possesso di 80 grammi di cocaina, un ragazzo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri a Roccasecca dei Volsci. E’ accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane si spostava a piedi nel comune lepino quando è stato notato da una pattuglia dell’Arma che ha deciso di controllarlo. Durante la perquisizione sono stati trovati due involucri di polvere bianca suddivisi in due involucri, alcuni grammi di di marijuana e 500 euro in contanti. A casa invece i militari hanno trovato strumenti utilizzati in genere per pesare e confezionare le dosi. L’arrestato è stato quindi portato nelle camere di sicurezza della Stazione di Terracina, in attesa dell’udienza direttissima.