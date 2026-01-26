La musica popolare perde Erasmo Treglia, i funerali oggi nella sua Maranola

FORMIA – Il mondo della musica piange Erasmo Treglia, l’etnomusicologo di Maranola di Formia, scomparso sabato a Roma. I funerali si terranno lunedì 26 gennaio alle ore 15.30, presso la Chiesa della Santissima Annunziata di Maranola.

Polistrumentista, direttore del festival internazionale “La Zampogna”, aveva fondato e fatto crescere la casa discografica Finisterre, divenuta – come ricorda il Comune di Formia in una nota – “autentico laboratorio culturale, luogo di ricerca, confronto e responsabilità civile, dove la musica è stata intesa come bene comune e patrimonio da custodire”.

Il suo nome era anche legato, e lo resterà, alla sua Maranola e ad Ambrogio Sparagna, un’amicizia e una collaborazione che hanno segnato decenni di attività, progetti discografici, festival e iniziative culturali di rilievo nazionale e internazionale, contribuendo a una visione alta e non folkloristica della musica popolare.

Il Sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha espresso il cordoglio dell’Amministrazione comunale: «Con la scomparsa di Erasmo Treglia perdiamo un intellettuale di grande spessore umano e culturale, che ha saputo custodire e proiettare nel futuro le radici musicali della nostra terra. Il suo lavoro silenzioso, rigoroso e generoso rappresenta un patrimonio prezioso per Formia e per la cultura italiana».