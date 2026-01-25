La Semifinale di Viviamo d’Arte, ancora tanto spettacolo

LATINA – Si sono svolte ieri le semifinali di Viviamo d’Arte Festival al Centro Commerciale Latina Fiori. Sono stati i 70 concorrenti che si sono contesi l’accesso alla finale del 6 Marzo al Teatro D’Annunzio i cui nomi verranno resi noti nei prossimi giorni.

Per la semifinale visto il livello molto alto dei partecipanti è stato inserito un giudice d’eccezione:

il Maestro Roberto Fabbri, chitarrista, compositore italiano, oltre che concertista, docente ed autore

Presente dalle audizioni la Casa Discografica Rosso di Sera con il Direttore Artistico Umberto Canino che insieme con i soci ha deciso di aggiungere dei premi