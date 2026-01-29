Latina, a un anno dal crollo del marciapiede di Via Fabio Filzi, approvato il progetto di ripristino

LATINA – A un anno dal crollo del marciapiede di Via Fabio Filzi, la giunta comunale di Latina, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il ripristino che avverrà con “riempimento dell’intercapedine sottostante il piano calpestabile”.

“Partiranno nei prossimi giorni – afferma il vicesindaco Carnevale – gli interventi per un valore complessivo di 106.000 euro, frutto di una compartecipazione delle spese tra l’amministrazione comunale e il condominio interessato, finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza in via Fabio Filzi”. I tecnici hanno accertato che il crollo è stato causato dal “cedimento del sottostante muro in laterizi costituente l’intercapedine dell’edificio adiacente”.

Dal 20 gennaio dello scorso anno, il tratto è stato chiuso al transito dei pedoni e le lungaggini, sono divenute anche oggetto di numerosi meme sui social. Oggi, un passo in avanti decisivo.

“A seguito di diversi incontri e approfondimenti tecnici tra l’amministrazione comunale e il condominio coinvolto, si è convenuto di procedere con il riempimento dell’intercapedine mediante l’utilizzo di materiale inerte e drenante, così da garantire stabilità strutturale e corretto deflusso delle acque, e con la successiva chiusura della stessa, previa impermeabilizzazione delle superfici accessibili. Si tratta di un intervento atteso – prosegue Carnevale – che consente finalmente di avviare la fase conclusiva di una vicenda complessa, restituendo sicurezza ai pedoni e decoro a una zona centrale della città. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di intervenire in modo risolutivo, evitando il ripetersi di situazioni di rischio e garantendo la piena fruibilità degli spazi pubblici”.