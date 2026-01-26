ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Latina, atti persecutori nei confronti della ex, scatta l’arresto il flagranza differita

Le indagini della Mobile su messaggi e audio inviati alla vittima

LATINA – Un uomo è stato arrestato in flagranza differita dalla Polizia, con l’accusa di atti persecutori nei confronti della ex compagna. I fatti a Latina dopo le indagini della Squadra Mobile che hanno analizzato file audio e messaggi inviati alla vittima contenenti gravi e ripetute minacce, anche di morte, rivolte anche all’attuale compagno della donna.

Le registrazioni consegnate dalla donna agli investigatori, erano state registrate nel corso di videochiamate ai figli minori nati dalla relazione fra i due poi interrotta. La donna ha anche riferito di aver subito, nel corso degli anni di convivenza, continue vessazioni, prevalentemente di natura psicologica, finalizzate a screditarne la figura genitoriale agli occhi dei figli. L’arrestato è ora nel carcere di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

