Latina, colpisce la moglie con un violento pugno al fianco, arrestato 33enne romeno

LATINA – La Polizia di Stato ha tratto in arresto ieri sera a Latina un 33enne di nazionalità rumena accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie che poco prima era stata colpita con un violento pugno al fianco. Il forte dolore avvertito dalla donna e il timore per la propria incolumità l’aveva spinta a chiamare il 112. All’arrivo della Volante nell’ appartamento abitato dai due, nel centro cittadino del capoluogo, la vittima è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove le sono state riscontrate lesioni compatibili con l’aggressione subita, con una prognosi di venti giorni.

Dalle verifiche effettuate è emerso un quadro di reiterate condotte violente nel tempo, già oggetto di precedenti interventi delle Forze dell’Ordine e di specifici provvedimenti di prevenzione a carico dell’uomo che è stato quindi arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, portato nella Casa Circondariale di Latina in attesa dell’udienza di convalida.